Severance saison 2 arrive le 17 janvier prochain dans Apple TV+, et c’est peu dire que l’attente nous semble insoutenable (surtout après le final hallucinant de la première saison). A quelques semaines de sa sortie, Apple continue d’être très chiche sur les détails de la saison 2 : a part des teasers de quelques secondes et une vidéo annonçant la date, il n’y a rien ou presque à se mettre sous la dent, et ce n’est pas le teaser du jour qui changera la donne.



On en saura sans doute plus probablement grâce à un podcast officiel qui commencera sa diffusion le 7 janvier prochain. Ce dernier sera animé par Ben Stiller, le producteur de la série, et l’acteur Adam Scott, qui interprète Mark, l’infortuné « héros » de Severance. D’autres membres du casting feront des apparitions dans le podcast, à l’instar de Britt Lower (Helly), du créateur de la série Dan Erickson, voire de quelques invités surprise.

Le podcast reviendra d’abord quotidiennement sur la première saison avant d’embrayer de façon hebdomadaire dès le démarrage de la saison 2.