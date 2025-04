Ce n’est pas vraiment une surprise : les futurs modèles iPhone 18 devraient disposer de processeur A20 gravés avec le processus de fabrication 2 nm de TSMC, ce qui promet des améliorations significatives en termes de performance et d’efficacité énergétique. Ce serait aussi une nette amélioration par rapport aux puces 3 nm qui seront utilisées dans l’iPhone 17, la nouvelle technologie de gravure 2 nm offrant évidemment des gains toujours plus importants en performances de calcul et en autonomie. TSMC prévoirait de commencer la production de ces puces 2 nm fin 2025, et Apple devrait être la première entreprise à bénéficier de cette nouvelle technologie, ce qui est logique puisqu’Apple est le premier client du fondeur taïwanais.

L’adoption de cette technologie de gravure de pointe pourrait cependant entraîner une augmentation significative des coûts de production, augmentation qu’Apple pourrait répercuter sur les consommateurs au risque d’augmenter à nouveau le prix de l’iPhone 18. Si l’on ajoute à cette équation la problématique des tarifs douaniers et les incertitudes liées aux décisions erratiques de Donald Trump, c’est peu dire qu’Apple aura fort à faire pour maintenir les tarifs actuels (déjà particulièrement élevés) de ses iPhone.