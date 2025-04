C’était dans l’air depuis les annonces tonitruantes de la Maison Blanche : dans le cadre de la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine, Apple a déjà pris certaines mesures pour éviter les lourdes taxes douanières imposées sur les importations chinoises par le président américain Donald Trump, notamment en étendant ses opérations d’assemblage au Brésil. La firme de Cupertino a ainsi commencé à assembler le nouvel iPhone 16e au Brésil ! Ces iPhone 16e pourront ainsi être étiquetés « Assemblé au Brésil – Industrie brésilienne », ce qui devrait leur éviter les lourdes taxes douanières imposées aux produits provenant de Chine. L’assemblage local de ce modèle a entraîné une réduction significative des prix au Brésil, l’iPhone 16e étant désormais vendu à près de 670 dollars chez les détaillants, contre un prix de départ de 890 dollars.

Les produits assemblés au Brésil sont uniquement soumis à une taxe douanière de 10 % sur le territoire américain, ce qui reste évidemment gérable par un géant comme Apple. La production d’autres modèles d’iPhone pourrait être délocalisée au Brésil : la firme de Cupertino collaborerait en effet avec Foxconn pour encore augmenter la capacité de production dans le plus grand pays d’Amérique Latine. On rappellera ici qu’Apple est allé jusqu’à affréter plusieurs avions-cargos remplis d’iPhone et d’autres produits électroniques avant que les surtaxes douanières ne soient appliquées.