Comme prévu, les nouveaux câbles de charge Beats sont maintenant disponibles à l’achat dans les Apple Store physiques. Il était déjà possible de les acheter sur l’Apple Store en ligne depuis quelques jours.

Les câbles Beats sont recouverts d’un matériau tissé anti-nœuds plus durable et résistant à l’usure. Ces câbles sont proposés en deux longueurs (1,5 m et 20 cm) et s’utilisent aussi bien à la maison qu’en déplacement.

Le câble USB-C vers USB-C fonctionne avec les appareils Apple et Android et a été conçu pour la charge, la synchronisation, l’audio, CarPlay et le transfert de données. Il recharge les casques et enceintes Beats dotés d’un port USB-C sans interrompre l’écoute ou la diffusion de la musique sans perte (lossless).

Avec du matériel compatible, le câble USB-C vers USB-C permet la charge rapide jusqu’à 60 W et le transfert de données haute vitesse USB 2.0. Pour optimiser la vitesse et l’efficacité de la recharge, il suffit d’associer un adaptateur secteur USB-C au câble USB-C et de charger les appareils compatibles à partir d’une prise murale.

Un câble Beats (20 cm ou 1,5 m) coûte 24,95€. Il est également possible d’avoir un lot de deux câbles (1,5 m) pour 38,95 euros. Outre Apple, les câbles sont disponibles à l’achat chez Amazon.