C’est sans doute un vœu pieu, mais après tout, il ne coûte rien de demander. Les créateurs de The Studio, parmi lesquels un Seth Rogen derrière et devant la caméra, fourmillent déjà d’idées pour les prochaines saisons. Lors d’une interview accordée à The Direct, Alex Gregory, le cocréateur de la série a confirmé son envie de poursuivre l’aventure avec The Studio : « Je pense que nous aimerions continuer indéfiniment… Disons-le ainsi, je ne pense pas qu’il y ait de plans de fin… J’ai bon espoir [pour une saison 2]. »

Le cocréateur de la série livre aussi quelques pistes pour une prochaine saison :« Je pense que nous aimerions peut-être partir à l’étranger pour quelque chose. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses à faire, et il y avait des épisodes entièrement écrits qui ont été mis de côté au profit d’autres. C’est… oui, c’est un milieu qui a beaucoup d’histoires à raconter, donc on est impatients de voir jusqu’où on peut aller. » Gregory promet aussi encore plus de caméos pour la saison 2 (si cette dernière est confirmée par Apple bien sûr) ce qui semble assez difficile à croire au vu de la masse imposante de guest stars qui apparaissent déjà dans la première saison.

Pour rappel, The Studio raconte l’histoire mouvementée de Matt Remick (Seth Rogen), un producteur ambitieux « qui vient d’être nommé à la tête de Continental Studios, une société de production en difficulté. Alors que l’industrie cinématographique peine à survivre et à rester dans le coup, Matt et son équipe luttent contre leurs propres incertitudes tout en faisant face à des artistes narcissiques et à des entreprises sans scrupules dans leur quête perpétuelle de réaliser de grands films. Avec leurs costumes d’apparat qui dissimulent leur sentiment de panique permanent, chaque soirée, visite de plateau, décision de casting, réunion marketing et remise de prix est l’occasion d’une brillante réussite ou d’une catastrophe qui mettra fin à leur carrière. Véritable passionné de cinéma, Matt a le métier dont il a rêvé toute sa vie, et cela pourrait bien causer sa perte. »