iOS s’ouvre encore un peu plus, et ce n’est pas grâce à Apple (quelle surprise !). Altstore PAL, la boutique applicative tierce autorisée sur le territoire européen, permet désormais de télécharger sur son mobile AltStore Classic, un outil qui permet surtout le sideloading d’apps non notarisées, c’est à dire d’apps qui n’auraient pas été validées dans les cadres fixés par Apple. Gageons que la nouvelle ne doit pas trop ravir les dirigeants d’Apple, forcément opposés aux apps « pirates » sur iOS/iPadOS. Le procédé pour télécharger une app par ce biais reste cependant assez complexe puisqu’il faudra précédemment avoir installé l’application AltServer sur son Mac, relier l’iPhone (en filaire) à sa bécane, et rentrer ses identifiants de compte Apple ainsi que l’UDID de l’iPhone ou de l’iPad. Tout de même…

Inutile donc de préciser que Altstore Classic s’adresse en l’état à des utilisateurs particulièrement motivés, même si cela reste tout de même nettement plus simple au final que les procédures de sideloading antérieures. On ne vous fera évidemment pas la liste exhaustive des apps que l’on pourra ainsi télécharger, mais sachez tout de même que l’on y trouve évidemment une brochette d’émulateurs.