Le catalogue de jeux commence doucement à s’enrichir sur l’Apple Vision Pro. Ping Pong Club (Lien App Store – Gratuit – Apple Vision Pro) est un simulateur de tennis de table ultra-immersif conçu pour le casque XR d’Apple, Le jeu, qui propose une expérience réaliste grâce à l’audio spatial et à un éclairage dynamique, repose uniquement sur le suivi des mains, et les retours indiquent que les commandes sont étonnamment réactives, un point évidemment crucial pour un jeu de Ping Pong. Ping Pong Club propose des parties en solo contre des adversaires IA répartis sur quatre niveaux de difficulté, ainsi qu’un mode rallye pour ceux qui souhaitent repousser leurs limites. Pour les amateurs de compétition, un mode multijoueur en temps réel via Game Center permet d’affronter des amis – à condition bien sûr que chacun des joueurs possède un Vision Pro. A noter que les joueurs peuvent également personnaliser leur raquette selon leurs préférences.

Le plus beau ? Le jeu est disponible gratuitement sur les appareils équipés de visionOS 2.0 ou version ultérieure, Ping Pong Club ne propose pas d’achats intégrés. À l’avenir, le développeur prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment des modes de jeu supplémentaires, des classements et succès via Game Center, ainsi qu’une interface utilisateur modernisée. Une belle surprise.