La série de « business stories » Apple at Work s’enrichit du témoignage d’un fabricant et détaillant australien de chaussures, R.M. Williams, qui utilise désormais l’iPhone pour à peu près l’ensemble de ses activités. Pour Peter Ratcliffe, responsable technologique de l’entreprise, le passage à l’iPhone a presque tout changé : « [L’iPhone] révolutionne notre expérience en magasin, entraînant une augmentation significative des ventes et une expérience client plus personnalisée ». L’application NewStore pour iPhone permet au millier d’employés des 60 boutiques de la marque de consulter les stocks, localiser rapidement des articles, commander des produits personnalisés, et même encaisser les paiements directement depuis leur iPhone professionnel (via la fonction Tap to Pay). Les iPhone servent même à la formation des employés !

Sachant que R.M Williams dispose de magasins dans 15 pays différents, ces optimisations ont évidemment des répercutions lourdes sur l’ensemble du fonctionnement de la société : l’utilisation massive de l’iPhone à toutes les étapes permettrait de gagner près d’une heure de travail par jour (pour chaque employé) ! Kyle Grimshaw, responsable des magasins chez R.M Williams, estime en outre que le choix de l’iPhone a aussi un impact positif sur les relations avec la clientèle : « Le passage à l’iPhone a été un véritable tournant […] Nous sommes en mesure d’offrir un service client de niveau supérieur, ce qui nous aide à créer de meilleurs liens avec nos clients. »