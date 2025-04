Apple TV+ a levé le voile sur Prodigies, il s’agit de sa nouvelle série qui sera une comédie romantique avec Ayo Edebiri et Will Sharpe au casting.

Cette interprétation inhabituelle d’une comédie romantique classique explore les complexités universelles des relations à long terme à travers le prisme d’un couple tout à fait unique. Didi (Ayo Edebiri) et Ren (Will Sharpe) sont deux anciens enfants prodiges qui sont ensemble depuis leur enfance. À l’aube de la trentaine, ils commencent à se demander si leur existence très ordinaire est à la hauteur des promesses extraordinaires de leur enfance. Inévitablement, ils se posent les mêmes questions sur leur relation. Alors que les espoirs et les besoins individuels alimentent leur vie commune et entrent en conflit avec elle, la série remet en question l’erreur au cœur des récits romantiques, à savoir que l’histoire se termine lorsque les héros se réunissent. Dans la vie, ce n’est que le début ?

La série Prodigies est créée, écrite et réalisée par Will Sharpe, qui fait également office de producteur exécutif. Ayo Edebiri est également une productrice exécutive.

Apple TV+ ne partage pas d’autres informations pour le moment. Rien n’est dit sur le reste du casting, le nombre d’épisodes, la date de sortie sur le service de streaming ou encore la date du début du tournage. Il faudra attendre pour avoir les détails supplémentaires.