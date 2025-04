Œuvre monumentale du grand Ridley Scott (Blade Runner, Alien le 8ème Passager, Gladiator), Napoléon montre le personnage historique sous un angle épique et pour tout dire très personnel. Cette vision particulièrement singulière de l’empereur Bonaparte est portée par un Joaquin Phoenix comme d’habitude très inspiré (trop dirons certains). Sorti en salles au début de l’année 2023, Napoléon aura donc mis 17 mois pour arriver dans le service de streaming d’Apple, chronologie des médias oblige. Les abonnés Apple TV+ peuvent au moins profiter d’une version longue d’une durée de 3h et 24 minutes, soit 48 minutes de plus que le film d’origine. Outre Joaquin Phoenix, le casting compte aussi Vanessa Kirby (Josephine, Tahar Rahim (Paul Barras), Rupert Everett (Duke of Wellington), Youssef Kerkour (Marshal Davout), Ian McNeice (Louis XVIII), Ben Miles (Caulaincourt), Mark Bonnar (Junot) ou bien encore Paul Rhys (Talleyrand).



A noter que les retours critiques ont été plutôt mitigés pour le Napoléon de Ridley Scott, mais comme souvent, il vaudra mieux se faire un avis par soi-même. Le film est immédiatement disponible dans Apple TV+ et bénéficie de tous les raffinements techniques possibles (4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, AD, SDH).