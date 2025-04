Pour son nouveau thriller iHostage, Netflix a reconstitué intégralement un Apple Store, s’inspirant d’un fait divers survenu en 2022 à Amsterdam. Le film dramatise la prise d’otages qui a eu lieu dans la boutique Apple du Leidseplein aux Pays-Bas.

Tourner à l’intérieur d’un véritable Apple Store étant impossible, les équipes de production ont opté pour une réplique grandeur nature. Elles ont reproduit avec précision l’agencement et l’architecture du magasin, tout en utilisant des techniques de production virtuelle pour recréer les alentours.

L’équipe a construit le décor en studio, entouré d’un écran LED haute résolution. Cette technologie a permis d’afficher en temps réel une version photoréaliste du quartier du Leidseplein, simulant la lumière naturelle, les reflets et les mouvements visibles depuis la façade vitrée du magasin.

Cette méthode, popularisée par des productions comme The Mandalorian, offre une grande flexibilité pour les changements d’éclairage et les mouvements de caméra, sans nécessiter de tournage en extérieur. Les décors et l’identité visuelle d’Apple ont été reproduits à partir de plans, de photos et de références publiques.

L’histoire derrière le film iHostage

L’incident réel s’est produit le 22 février 2022, lorsqu’un homme de 27 ans armé a pris un client en otage dans l’Apple Store d’Amsterdam. Le preneur d’otages, qui affirmait détenir des explosifs, réclamait 200 millions d’euros en cryptomonnaie ainsi qu’une sortie sécurisée.

Les autorités néerlandaises ont alors bouclé le périmètre et déployé des unités spéciales. Plus de 70 personnes, clients et employés, ont été évacuées après cinq heures de négociations. Certains s’étaient cachés dans des espaces de stockage pour échapper à l’individu.

Disponible depuis peu sur Netflix, iHostage plonge les spectateurs dans cette tension palpable.