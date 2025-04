Le plat est servi : la série française Carême fait ses débuts sur Apple TV+, et l’on ne s’étonnera pas de fêter ici l’arrivée d’une série à costume remplie d’intrigues, de nourriture sophistiquée, de passions amoureuses… et de sexe (ce qui n’est pas commun sur Apple TV+). » «Carême » raconte l’histoire incroyable d’Antonin Carême (Benjamin Voisin), le premier chef au monde à connaître la gloire et à devenir, après des débuts modestes à Paris, maître de l’art culinaire au début du XIXème siècle. Tandis qu’il est porté par un but unique, devenir le plus célèbre chef au monde, son talent et ses ambitions attirent l’attention de politiciens aussi renommés que puissants qui vont faire de lui un espion au service de la France. Bien décidé à sortir de sa condition et accomplir son rêve, Carême a le choix entre se venger ou tout avoir – les femmes, l’argent, la gloire – mais à quel prix : l’amour ? Sa vie ? Son âme ? »



Le chef Antonin Carême est interprété par l’acteur « césarisé » Benjamin Voisin, et son amoureuse Henriette est jouée par Lina Khoudri, que l’on a vu récemment dans Les Trois Mousquetaires. Alice Da Luz se glisse dans le rôle d’Agathe, une femme de caractère qui est aussi la seconde de Carême en cuisine, tandis que Jeremy Renier incarne la figure du légendaire Talleyrand. Le tout est mijoté avec un certain talent (à défaut de crédibilité historique) par Martin Bourboulon, désormais rodé aux films en costume depuis son très bon Les Trois Mousquetaires. Les deux premiers épisodes de Carême sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.