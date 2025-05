Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a annoncé le retour la semaine prochaine de Fortnite sur l’App Store aux États-Unis. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il a également proposé une trêve à Apple, sous conditions.

La paix entre Apple et Epic Games ?

« Epic fait une proposition de paix : si Apple étend à l’échelle mondiale la structure sans friction et sans taxe de la Cour, nous remettrons Fortnite sur l’App Store dans le monde entier et nous abandonnerons les litiges actuels et futurs sur ce sujet », a déclaré Tim Sweeney. En Europe, Fortnite est déjà disponible sur iPhone et iPad via l’Epic Games Store.

Cette annonce intervient quelques heures après une décision judiciaire majeure. Un juge a en effet estimé qu’Apple violait délibérément une injonction de 2021 concernant les règles de l’App Store, issue de son procès contre Epic Games. La firme de Cupertino doit désormais modifier ses règles sans délai.

Désormais, Apple ne peut plus :

Empêcher les développeurs d’informer les utilisateurs sur les moyens de payer en dehors de l’App Store.

Contrôler la mise en page des liens, le libellé des messages ou le style des communications concernant ces alternatives.

Prélever des commissions sur les achats effectués hors de ses plateformes.

Cette décision marque un revers important pour Apple. Après trois ans de procédure, la firme avait finalement autorisé en 2024 un lien externe par application, tout en conservant des commissions de 12 à 27 %. Une solution jugée insuffisante par le tribunal, qui a donné raison à Epic Games.

Si Apple étend ces changements à l’échelle mondiale, Epic Games s’engage à clore définitivement le contentieux. À voir maintenant si les deux parties parviendront cette fois à un terrain d’entente.