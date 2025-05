Derick Gant, un homme de 57 ans originaire de l’Ohio, a été victime d’un AVC alors qu’il faisait de la corde à sauter dans son allée l’été dernier. L’individu tentait de battre son propre record personnel quand il s’est effondré et a perdu toute sensation dans une jambe et un bras. Fort heureusement pour Derick, la fonction de détection des chutes de son Apple Watch s’est activée automatiquement et a proposé de contacter les services d’urgence. Sans réponse immédiate de l’intéressé, l’appel s’est activé automatiquement et les contacts d’urgence ont été avertis. Les secours sont arrivés sur place en quelques minutes à peine. L’entièreté de cette séquence dramatique a été filmée par le smartphone de Derick, ce dernier enregistrant ces séances d’entrainement (voir ci-dessous).



Les médecins ont par la suite déterminé que l’AVC de Gant avait été causé par un caillot sanguin qui s’était probablement déplacé lors d’exercice intense, et après que Derick ait arrêté de prendre ses anticoagulants durant une longue période. Le caillot a bloqué une artère cérébrale, ce qui a provoqué un AVC ischémique qui a touché le cortex moteur — expliquant ainsi la perte de contrôle de deux membres. L’Apple Watch sauve des vies, et il ne s’agit pas là d’une simple formule marketing.