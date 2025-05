Lors d’une interview avec Stratechery, Mark Zuckerberg est revenu sur les impacts des règles imposées par Apple à travers l’App Store. Le patron de Meta a évoqué un tournant majeur dans l’histoire de Facebook, notamment la fin de l’ère des jeux sociaux comme FarmVille.

Apple a fait mal à Facebook selon Mark Zuckerberg

Selon Mark Zuckerberg, les restrictions d’Apple ont mis un terme à une partie florissante de l’activité de Facebook. Il déclare :

La plateforme Facebook d’origine était quelque chose qui n’avait de sens que pour le Web et c’était en quelque sorte un truc précédent le mobile. Lorsque l’utilisation est passée du Web au mobile, Apple a dit : « Vous ne pouvez pas avoir de plateforme dans une plateforme et vous ne pouvez pas avoir d’applications qui utilisent votre truc ». C’est ainsi que tout ce secteur, qui représentait une part importante de notre activité – je pense qu’au moment de notre introduction en bourse en 2012, les jeux et les applications représentaient environ 20 % de notre activité – n’avait plus beaucoup d’avenir.

Mark Zuckerberg ne cache pas son amertume et ajoute :

Je pense que c’est un artefact de la politique d’Apple qui a conduit à une profonde amertume, non seulement sur ce sujet, mais aussi sur un certain nombre de choses où ils ont dit : « D’accord, vous ne pouvez pas faire ces choses que nous pensons être utiles », ce qui, je pense, contribue dans une certaine mesure à cette dynamique entre notre entreprise et la leur. Je pense que c’est regrettable.

Il estime que ces limitations nuisent à l’innovation et accentuent la rivalité entre les deux géants technologiques. Il appelle ainsi à plus d’ouverture sur les plateformes mobiles, à l’image de ce que proposent les systèmes d’exploitation pour ordinateurs, comme Windows ou macOS.

Ce n’est pas la première fois que Meta subit les choix d’Apple. En 2021, l’introduction de l’App Tracking Transparency a restreint le suivi publicitaire sur iOS, affectant directement les revenus publicitaires de Facebook.

Un vent de changement ?

Cependant, les choses pourraient évoluer. Apple fait face à une pression réglementaire croissante dans plusieurs pays. Cette semaine, Epic Games a remporté une victoire juridique importante : une juge américaine a annoncé qu’Apple violait une injonction datant de 2021. Désormais, la firme doit autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces via des liens intégrés dans les applications. De plus, elle ne pourra plus imposer une commission de 27 % sur ces transactions.

Ces décisions pourraient redessiner les contours de l’économie des applications mobiles, au bénéfice de plateformes comme Meta.