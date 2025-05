Le spécialiste des paiements en ligne Stripe a mis à jour sa documentation à destination des développeurs souhaitant proposer des achats hors application iOS pour des biens numériques ou des abonnements sur iPhone et iPad. Cela évite de passer par le système de paiement d’Apple et ainsi d’avoir une commission pouvant atteindre 30 %.

Cette initiative fait suite à une décision de justice américaine interdisant à Apple d’empêcher les développeurs de rediriger leurs utilisateurs vers des solutions de paiement externes depuis leurs applications.

Avec Stripe, les transactions ont une commission de 2,9 % + 30 centimes, un tarif bien inférieur aux 15 ou 30 % prélevés par Apple sur les achats intégrés. En contrepartie, les développeurs perdent certains avantages : l’interface native d’Apple, la gestion simplifiée des abonnements et la prise en charge de la sécurité des paiements.

En optant pour Stripe, les créateurs d’applications doivent gérer eux-mêmes le processus de paiement, les abonnements et la conformité aux réglementations. Néanmoins, cette solution offre davantage de flexibilité, un éventail de méthodes de paiement élargi et un meilleur contrôle pour les équipes techniques.

Si les achats intégrés à iOS restent plus homogènes, Stripe a prouvé qu’il pouvait proposer une alternative performante. La plateforme prend en charge Apple Pay, les abonnements récurrents et même la fonctionnalité de payer plus tard d’Apple. Voici une démonstration en vidéo :

