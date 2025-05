Dans un contexte économique marqué par les droits de douane et les sursauts boursiers, Microsoft (MSFT) prend la tête du classement des entreprises avec la plus grosse valorisation, détrônant Apple (AAPL). Cette inversion intervient un mois après le 50e anniversaire du créateur de Windows, qui profite de ses investissements stratégiques et d’un contexte favorable.

Microsoft devant Apple à la bourse

L’action Microsoft a grimpé de 2,32 % à la bourse, tandis que celle d’Apple chutait de 3,74 % après la publication de ses résultats financiers trimestriels. Depuis janvier, la valorisation d’Apple a plongé de 15,79 %, alors que Microsoft a gagné 3,99 %. Avec une capitalisation de 3 235 milliards de dollars, Microsoft devance désormais Apple et ses 3 067 milliards de dollars.

Le fabricant d’iPhone avait pourtant repris la première place début 2024, avant d’être brièvement surpassé par Nvidia il y a quelques mois. Mais Microsoft, porté par sa stratégie cloud et ses paris sur l’intelligence artificielle, s’impose aujourd’hui comme le nouveau roi de la tech.

Stratégies divergentes, résultats opposés

Si Apple a dominé la dernière décennie grâce à ses produits grand public, Microsoft mise sur des secteurs plus porteurs. Les investissements de Satya Nadella, le patron de l’entreprise, dans le cloud et l’IA, notamment les 14 milliards de dollars injectés dans OpenAI (ChatGPT), portent leurs fruits. En parallèle, le groupe limite son exposition aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, contrairement à Apple, très dépendant de la production chinoise.

Tim Cook, le patron d’Apple, tente toutefois de réagir. Il a annoncé que la majorité des iPhone vendus aux États-Unis vont être produits en Inde ce trimestre, et que la quasi-totalité des autres produits viendront du Vietnam. Une diversification coûteuse au niveau des droits de douane : Apple prévoit un surcoût de 900 millions de dollars dans les trois prochains mois.

Par ailleurs, Apple a subi un revers judiciaire aux États-Unis dans son combat contre Epic Games, une juge estimant que l’App Store ne respecte pas les règles antitrust. Un problème de plus pour le groupe.

Pour l’instant, le vent souffle en faveur de Microsoft. Mais le secteur de la tech est très volatile, la bataille pour la première place est loin d’être terminée.