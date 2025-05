Warren Buffett, patron de Berkshire Hathaway et l’un des plus célèbres investisseurs au monde, a annoncé son départ à la retraite pour la fin 2025. À 94 ans, l’homme surnommé « l’Oracle d’Omaha » quittera ainsi le navire qu’il dirige depuis plus de 60 ans.

Tim Cook, le patron d’Apple, a immédiatement réagi en publiant une photo de lui aux côtés de Warren Buffett sur le campus de l’Apple Park : « Il n’y a jamais eu quelqu’un comme Warren, et d’innombrables personnes, dont moi-même, ont été inspirées par sa sagesse. Le connaître a été l’un des grands privilèges de ma vie. Et il ne fait aucun doute que Warren laisse Berkshire entre de bonnes mains avec Greg ».

There’s never been someone like Warren, and countless people, myself included, have been inspired by his wisdom. It’s been one of the great privileges of my life to know him. And there’s no question that Warren is leaving Berkshire in great hands with Greg. pic.twitter.com/7p5zXtq5hP

— Tim Cook (@tim_cook) May 3, 2025