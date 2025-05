Les amateurs de micro-gestion seront aux anges. Electronic Arts a enfin lancé la « saison ferroviaire » de sa version mobile du légendaire Sim City. Sim City Build It (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), qui reprend dans les grandes lignes le gameplay du célèbre jeu de gestion de ville (mais avec quelques simplifications pour cette version mobile). Le pitch : « Découvrez une saison remplie de bâtiments ferroviaires et de trains, dont l’incroyable E5 Super Sim ! Débloquez le Château d’eau ferroviaire et la Gare centrale de Prague en progressant dans le Passe de maire, et gagnez de la nouvelle monnaie de saison dans le Passe et d’autres événements. Dépensez-la dans les boutiques dédiées pour obtenir de nouvelles cartes de train et des bâtiments, comme le Pont ferroviaire en fer ! »



Le nombre et la diversité des bâtiments ou infrastructures restent spectaculaires (gratte-ciels, parcs, ponts, centrales électriques, habitations individuelles, routes,, tram, décorations, etc.) et l’on devra aussi gérer les services de police de l’électricité, les urgences ou bien encore les pompiers. Le joueur peut choisir le type de quartier à développer (Japonais, londonien) et débloquer des monuments exclusifs ( Tour Eiffel, Statue de la Liberté, etc.). Avec cette nouvelle saison, Sim City Build It devient encore plus indispensable.