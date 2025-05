Apple a proposé que son patron Tim Cook fasse une apparition surprise dans la série The Studio, diffusée sur Apple TV+. Mais Seth Rogen, le créateur du programme, a décliné au profit de Ted Sarandos, co-patron de Netflix.

Pas de Tim Cook dans The Studio

Dans le huitième épisode de la série, Ted Sarandos incarne une version caricaturale de lui-même. Le scénario le met en scène dans les toilettes des Golden Globes (l’équivalent des Oscars mais pour le monde de la télévision/des séries), où un dirigeant de studio fictif, Matt Remick, lui demande pourquoi les gagnants le remercient si souvent dans leurs discours. Ted Sarandos répond, impassible, que ces remerciements ne sont pas spontanés, mais obligatoires selon leur contrat.

Interrogé par Business Insider, Seth Rogen a confirmé qu’Apple avait suggéré d’avoir Tim Cook dans un épisode de la série. « Ils nous ont demandé si on pouvait prendre Tim Cook à la place et nous avons refusé », a-t-il expliqué. Il n’a pas précisé la raison du refus.

La série The Studio a déjà été renouvelée pour une saison 2, avant même la diffusion de son dernier épisode, prévu le 21 mai.

Dans The Studio, Seth Rogen incarne Matt Remick, nouvellement nommé à la tête des Continental Studios en difficulté. Alors que les films luttent pour rester vivants et pertinents, Matt et son équipe de cadres en conflit luttent contre leurs insécurités tout en luttant contre des artistes narcissiques et des dirigeants d’entreprise cravatés dans la poursuite toujours insaisissable de la réalisation de grands films. Avec leurs costumes de luxe qui masquent leur sentiment de panique permanent, chaque fête, visite de plateau, décision de casting, réunion de marketing et remise de prix leur offre l’occasion d’un succès éclatant ou d’une catastrophe qui met fin à leur carrière.