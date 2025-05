La production d’iPhone au Brésil fait l’objet d’articles/fuites contradictoires concernant l’objectif réel de ce transfert de supply chain. Apple affirme en effet que sa production brésilienne est exclusivement destinée au marché local et ne vise pas à contourner les tarifs douaniers américains, mais le média local Exame soutient que l’usine Foxconn à Jundiaí augmente ses capacités de production à des fins d’exportation. Apple a bien confirmé une diversification de sa chaîne d’approvisionnement — notamment vers l’Inde et le Vietnam — pour le marché américain, mais continue de nier que la production brésilienne soit destinée, même en partie, à ce même marché. Pour rappel, Foxconn fabrique au Brésil les modèles de base des iPhone 13, 14 et 15, et a récemment reçu l’autorisation de produire l’iPhone 16, à l’exception des versions Pro de ces modèles.

Malgré les démentis d’Apple, Exame maintient donc que Foxconn aurait démarré ses projets d’expansion dès 2024, projets potentiellement motivés par les faibles tarifs douaniers réciproques du Brésil et les incitations fiscales locales. Ces révélations informations interviennent dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, et ce malgré la pause de 90 jours négociée ce week-end entre les deux superpuissances. On rappellera que par ailleurs, un juge brésilien a ordonné au mois de mars 2025 l’ouverture à des boutiques d’applications tierces sous 90 jours, sous peine d’amendes quotidiennes.