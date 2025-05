Apple Plans se dote d’une nouvelle mise à jour qui facilite la recherche de restaurants, hôtels et parcours de golf de qualité. Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent découvrir des établissements distingués par des sources reconnues, comme le guide Michelin. Cette fonctionnalité, d’abord lancée aux États-Unis, s’étendra prochainement à d’autres régions.

Le guide Michelin s’invite sur Apple Plans

Les utilisateurs ont désormais accès aux restaurants étoilés Michelin, Green Star et Bib Gourmand, ainsi qu’aux hôtels labellisés « Clef Michelin ». Bientôt, des classements et avis de The Infatuation et Golf Digest viendront compléter l’offre, suivis d’autres sources expertes. Les fiches des lieux intègrent désormais des distinctions, descriptions et images fournies par ces partenaires. Pour certains hôtels, il est même possible de réserver directement via l’application. Prochainement, les réservations de restaurants via Michelin et les horaires de golf via Supreme Golf seront également disponibles.

« Le guide Michelin, The Infatuation et Golf Digest sont des experts du secteur sur lesquels les consommateurs comptent pour trouver les meilleurs restaurants, hôtels et terrains de golf, et nous sommes ravis d’apporter leurs précieuses informations et accolades à nos utilisateurs dans Apple Plans », a déclaré David Dorn, directeur principal des produits logiciels et services Internet chez Apple. « Ces nouvelles intégrations font de Plans une ressource encore plus utile et harmonieuse pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir de nouveaux endroits, que ce soit dans leur ville natale ou lors d’un nouveau voyage ».

Des guides thématiques sont disponibles

Pour profiter de ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent utiliser les filtres de recherche dans Plans pour identifier les lieux distingués. Ils ont aussi accès à des guides thématiques par le guide Michelin, The Infatuation et Golf Digest, parfaits pour explorer des destinations à travers le monde.

Il s’agit de la deuxième mise à jour pour l’application Plans dans la même journée. Il y a quelques heures, Apple a annoncé proposer une vue 3D détaillée de Monaco, juste à temps pour le Grand Prix de Formule 1.