Lancé initialement via le catalogue Netflix Games (et donc uniquement jouable pour les abonnés Netflix), Crashlands 2 est enfin disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad). Suite du génial Crashlands, Crashlands 2 est un jeu de micro-gestion, de survie, d’exploration, d’aventure et de craft (ouf !), l’action prenant place sur la planète Woanope, qui n’est pas vraiment un havre de paix (de nombreuses créatures alien devront être combattues). Le pitch : « Vous avez décidé de revenir sur Woanope pour rendre visite à vos amis et pour vous remettre de votre burn-out développé après des années passées à travailler pour le Bureau of Shipping en tant que porte-parole du service de recrutement, un poste lucratif mais un tantinet discutable moralement. Mais avant même d’avoir une chance de vous reposer, une explosion venue de la surface de la planète vous fait perdre le contrôle de votre vaisseau et vous vous crashez dans une région inconnue, seule et loin de vos amis. »



Avec sa belle direction artistique et ses mécaniques de gameplay d’une grande richesse, Crashlands 2 s’impose facilement comme un incontournable du genre sur mobile. A noter que ce second opus est entièrement traduit en français, contrairement à Crashlands premier du nom. Il n’y a donc plus d’excuses pour ne pas profiter de cet excellent titre.