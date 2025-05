À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Apple a présenté cette semaine de nouvelles options d’accessibilité qui enrichiront iOS 19 et macOS 16. Deux vidéos publiées aujourd’hui mettent en lumière ces avancées, conçues pour améliorer l’expérience des utilisateurs en situation de handicap.

Deux vidéos pour l’accessibilité chez Apple

La première vidéo met en avant la nouvelle application Loupe sur Mac. Dans cette démonstration, une étudiante utilise son iPhone connecté à un Mac pour zoomer sur un tableau en classe, rendant les notes et schémas du professeur plus lisibles. Grâce à la fonction Continuité, la caméra de l’iPhone transmet l’image agrandie directement sur l’écran du Mac.

L’application Loupe sur Mac permet d’ouvrir plusieurs fenêtres en direct, par exemple pour suivre une présentation tout en zoomant sur un manuel. Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité, les couleurs et le contraste pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’application Loupe existante sur iPhone, qui facilite le grossissement de textes ou la détection d’objets.

La seconde vidéo se concentre sur « Musique tactile » pour iPhone, une fonctionnalité lancée avec iOS 18. Elle transforme les sons des chansons en vibrations, tapotements et textures, permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de ressentir la musique. Avec iOS 19, Apple enrichira cette option en proposant des réglages plus personnalisés. Les utilisateurs pourront choisir de ressentir les vibrations pour l’ensemble d’une chanson ou uniquement pour les voix, et ajuster l’intensité des effets haptiques.