Apple a cessé de signer iOS 18.4.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Il n’est plus possible d’installer iOS 18.4.1

Apple a proposé iOS 18.4.1 au téléchargement le 16 avril dernier. Voici les notes de version selon Apple :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et corrige un problème empêchant dans de rares cas la connexion CarPlay sans fil dans certains véhicules.

Elle a surtout été intéressante pour venir corriger un problème gênant avec CarPlay. Plusieurs utilisateurs ayant installé iOS 18.4 avaient révélé que le système ne fonctionnait plus avec leur voiture. L’un des problèmes les plus fréquemment cités était l’absence d’affichage des informations sur l’écran de la voiture, ce qui empêchait de suivre la musique ou les podcasts en cours de lecture. Un autre problème concernait la connectivité avec CarPlay, notamment en version sans fil. Plusieurs utilisateurs mentionnaient que leur iPhone se connectait et se déconnectait de manière répétée, rendant l’expérience frustrante.

Au-delà de ces soucis, la mise à jour a bouché deux failles de sécurité qui étaient déjà exploitées par des hackers.

La version actuelle qui est signée par Apple (et qui peut donc être installée) est iOS 18.5, elle est disponible au téléchargement depuis le 12 mai. Cette mise à jour a ajouté quelques nouveautés et a bouché 33 failles de sécurité.