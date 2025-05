Si l’on en croit des données fournies par les douanes américaines, les expéditions d’iPhone et d’autres smartphones de la Chine vers les États-Unis ont chuté de 72 % en avril, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2011. Ce recul brutal, bien supérieur à la baisse globale des exportations chinoises vers les États-Unis (-21%), montre que certains types de produits subissent plus violemment que d’autres les évolutions de tarifs douaniers, et que l’iPhone est malheureusement l’un de ces produits. Les smartphones figuraient jusqu’ici parmi les trois principales catégories de produits importées de Chine sur le territoire des États-Unis, avec les ordinateurs portables et les batteries lithium-ion.

Face à cette situation, Apple cherche activement à réduire sa dépendance à la Chine en augmentant notamment la production d’iPhone en Inde. Lors du dernier exercice fiscal, l’entreprise y a produit pour 22 milliards de dollars d’iPhone – soit une augmentation de près de 60 % par rapport à l’année précédente -, l’objectif étant même de faire en sorte que les importations d’iPhone en provenance d’Inde soit majoritaires d’ici la fin de l’année en cours. Pour ne rien arranger, le président Donald Trump a demandé récemment à Tim Cook de suspendre cette expansion des importions indiennes d’iPhone.