Quelques heures après la validation par Apple, Fortnite est déjà le jeu gratuit le plus téléchargé sur l’App Store américain. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que le titre d’Epic Games se veut populaire avec des dizaines et des dizaines de millions de joueurs.

Premier des téléchargements sur l’App Store

Apple avait retiré Fortnite de l’App Store en 2020. La raison est qu’Epic Games avait ajouté son propre système de paiement au lieu de passer par celui d’Apple. Cela évitait de payer la commission de 30 % au fabricant d’iPhone. Problème : les règles de l’App Store interdisaient une telle pratique, d’où le retrait du jeu et le bannissement du compte développeur d’Epic Games.

Mais la situation a changé il y a peu. La juge américaine Yvonne Gonzalez Rogers a obligé Apple à autoriser les liens dans les applications qui renvoient vers des paiements externes et à ne pas prendre une commission sur les paiements en question. S’ajoute à cela que la juge a fait pression sur Apple pour qu’il valide Fortnite, sachant que la société refusait de prendre une décision ces derniers jours.

Sans surprise, Epic Games est le grand gagnant dans l’histoire : Fortnite est de retour sur l’App Store américain pour iPhone et iPad, et le jeu propose d’acheter des V-bucks (monnaie virtuelle du jeu) via le paiement de l’Epic Games Store. Il est toutefois bon de noter que le paiement via Apple reste disponible en option. Mais l’achat via la première option permet d’avoir 20 % de la somme dépensée sous forme de récompense Epic, ce qui peut être intéressant pour certains joueurs.

4 Go de RAM sont nécessaires

Dans le même temps, Fortnite sur iOS nécessite un appareil avec au moins 4 Go de RAM. Ainsi, certains iPhone et iPad ne peuvent pas y jouer. Cela inclut les iPhone XR, iPhone SE 2, iPad mini 5, iPad 6, iPad 7, iPad 8, iPad 9 et iPad Air 3. « Nous sommes désolés. Fortnite requiert un appareil avec 4 Go de mémoire pour s’exécuter », indique un message.

This is the message you will receive. Memory refers to RAM. pic.twitter.com/lTo7X934ys — Fortnite Mobile News📱 (@FNMNews) May 21, 2025

En Europe, Fortnite est disponible sur iPhone et iPad, mais il faut passer par l’Epic Games Store. La disponibilité sur l’App Store est réservée à l’App Store américain. Mais qui sait, peut-être que la Commission européenne fera comme la juge Yvonne Gonzalez Rogers et mettra la pression sur Apple pour une disponibilité sur l’App Store européen.