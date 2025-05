Apple Pay devient de plus en plus incontournable. Si l’on en croit une toute récente étude de marché réalisée par Merchant Machine, l’option de paiement Apple Pay est proposée sur 5,25 % des sites marchands dans le monde, derrière PayPal et les trois géants de la carte bancaire que sont Visa, Mastercard et American Express. Apple Pay se classe donc devant la totalité de ses concurrents directs (hormis PayPal donc) : Shopify Pay, Google Pay, Stripe, Facebook Pay ou bien encore Square sont moins souvent proposés que la solution de paiement d’Apple. Facebook Pay n’est pris en compte que sur à peine 1% des sites marchands, et c’est encore moins pour Square (0,66%).

A noter que c’est en Arabie Saoudite qu’Apple Pay est le plus présent, 20% des sites marchands du pays le proposant comme moyen de paiement. Certains États américains poussent aussi très forts du côté d’Apple Pay, à l’instar de Hawaï et du Wyoming (17% de présence pour Apple Pay). On constate enfin que de nombreux gros sites commerciaux (à l’exception notable d’Amazon) proposent Apple Pay comme option de paiement, alors que les sites de moindre envergure ont encore tendance à faire l’impasse.