Apple a décidé d’opérer à une hausse de prix en ce qui concerne ses abonnements pour iCloud et Apple One au Brésil. Dans l’immédiat, cela semble uniquement concerner le pays d’Amérique du Sud, avec des hausses pouvant atteindre 34 %.

Nouvelle hausse de prix pour iCloud et Apple One

Dès maintenant, l’abonnement iCloud de 50 Go voit son prix mensuel passer de 4,90 réaux brésiliens (0,76 euro) à 5,90 réaux brésiliens (0,91 euro). Pour la formule avec 12 To de stockage, le prix passe de 299,90 réaux brésiliens (46,49 euros) à 399,90 réaux brésiliens (62 euros).

En ce qui concerne Apple One, l’abonnement Individuel qui regroupe iCloud+, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade, reste à 42,90 réaux brésiliens par mois (6,65 euros). En revanche, l’abonnement Famille augmente de 9 % à 59,90 réaux brésiliens (9,29 euros) et l’abonnement Premium prend 11 % de hausse à 99,90 réaux brésiliens (15,49 euros).

Pourquoi cette hausse de prix ? Apple ne donne pas de détails sur la raison de ce réajustement. Cependant, l’un des faits qui y a certainement contribué est l’augmentation du prix du dollar par rapport à la monnaie du Brésil. Lors du dernier réajustement des prix de Apple One en juin 2023, le dollar était encore aux alentours de 4,75 réaux brésiliens. Aujourd’hui, c’est 5,60 réaux brésiliens.

Comme dit précédemment, la hausse concerne pour l’instant le Brésil. En France, les prix pour iCloud débutent à 0,99€/mois (50 Go) et grimpent jusqu’à 59,99€/mois (12 To). Pour Apple One, les tarifs sont de 19,95€/mois (Indiviuel), 25,95€/mois (Famille) et 34,95€/mois (Premium).