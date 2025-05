L’un des jeux les plus marquantes de ces dernières années va faire son arrivée sur mobile : Playdigious, studio français spécialisé dans le portage de gros jeux sur mobile, annonce l’arrivée prochaine du génial Subnautica sur les plateformes mobiles iOS et Android. Autre bonne nouvelle, le prix du jeu de survie (édité par Krafton) sera d’à peine 9,99 euros avec un prix de lancement à 8,99 euros, ce qui tranche avec les tarifs assez délirants des adaptations iPhone de plusieurs jeux de la franchise Resident Evil. On parle tout de même ici d’un des titres AA les plus prestigieux de la génération PS4 Xbox One, et qui reste toujours une référence sur la gen actuelle. A noter que les contrôles du jeu ont été profondément repensés pour le support mobile, sachant que les manettes externes seront évidemment reconnus. Les versions de Subnautica à partir de l’iPhone 15 bénéficieront en outre de certaines optimisations.

Le descriptif du jeu (source Wiki) : « Dans un futur lointain où la civilisation humaine a maîtrisé le voyage interstellaire, le joueur incarne Ryley Robinson, rescapé du crash de l’Aurora, un vaisseau qui effectuait une manœuvre autour de la planète 4546B durant son voyage pour installer un nouveau Portail de Phase et étendre le réseau spatial de la corporation trans-gouvernementale Alterra. Il se retrouve ainsi sur une exoplanète majoritairement océanique. L’appareil avait également une mission secondaire secrète : retrouver la trace des survivants du Degasi, le vaisseau d’une compagnie rivale d’Alterra, qui s’était écrasé sur la même planète plusieurs années auparavant.Robinson doit alors s’efforcer de survivre dans un milieu parfois hostile et de localiser d’autres rescapés tout en essayant de trouver un moyen de quitter la planète 4546B, ce qui l’amènera à lever le voile sur le mystère qui entoure cette planète. »

Subnautica sera disponible dans l’App Store le 8 juillet prochain. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse.