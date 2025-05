Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de Smoke, sa nouvelle série d’enquêtes criminelles avec l’acteur Taron Egerton dans le rôle principal. Elle fera ses débuts le 27 juin prochain.

Inspirée de faits réels, la série Smoke suit une détective perturbée et un enquêteur énigmatique spécialisé dans les incendies criminels alors qu’ils suivent les traces de deux pyromanes en série.

En plus de Taron Egerton dans le rôle de Dave Gudsen, enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, et Jurnee Smollett dans le rôle de Michelle Calderone, inspectrice de police, Smoke met également en scène Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear et John Leguizamo.

Il est bon de noter que Smoke reprend la même équipe technique que Black Bird, une autre série d’Apple TV+ avec Taron Egerton dans le rôle principal. Les avis ont été positifs pour ce programme, donc c’est encourageant pour Smoke.

Smoke débutera le 27 juin sur Apple TV+. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. Les spectateurs pourront ensuite retrouver un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier sera diffusé le 15 août. Au total, les spectateurs auront le droit à 10 épisodes. Une saison 2 verra le jour si la première connaît un succès auprès du public.