Bloomberg suggère qu’Apple pourrait perdre plus de 4 milliards de dollars par an au profit des développeurs de jeux en raison des réglementations mondiales contre l’anti-steering (le fait de bloquer les liens vers les achats externes), des estimations qui semblent malgré tout reposer sur des hypothèses un peu fragiles. Certes, les nouvelles règlementations européennes (et d’autres pays) obligent désormais Apple à autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes, ce qui pourrait réduire la part d’Apple sur les achats intégrés. Un article de Bloomberg — basé sur un post Substack — suppose qu’Apple réduira volontairement sa commission de 30 % à 20 % tout en soulignant que 70 % des revenus des 25 plus grands développeurs de jeux mobiles proviennent de l’App Store. Ces projections mélangeant données réelles et spéculations (Apple POURRAIT racheter Unity ou revoir massivement ses commissions), doivent évidemment être prises avec une certaine prudence.

De nombreux développeurs pourraient en effet encourager les utilisateurs à effectuer leurs achats hors de l’App Store, mais beaucoup de clients ne voudront probablement pas se compliquer la vie avec des processus de paiement tout de même moins pratiques. Même si des jeux aussi populaires que Fortnite proposent des réductions lors de l’achat via des plateformes externes, mais il y a fort à parier que la majorité des utilisateurs privilégieront encore et toujours la simplicité et la sécurité du système intégré d’Apple. L’hypothèse d’une perte de 4 milliards de dollars pour l’App Store suppose que les utilisateurs d’apps changent radicalement et massivement leurs pratiques, ce qui est loin d’être acquis.