Sony a dévoilé les coulisses du tournage de 28 ans plus tard, un film d’horreur post-apocalyptique. Ce long-métrage, réalisé par Danny Boyle avec un budget de 75 millions de dollars, est le premier blockbuster majeur entièrement tourné à l’aide d’iPhone 15 Pro Max. Ce nouvel opus fait suite à 28 jours plus tard (2002) et 28 semaines plus tard (2007), qui exploraient les conséquences d’une pandémie de type zombie au Royaume-Uni.

Jusqu’à 20 iPhone pour tourner une scène

L’été dernier, l’équipe de 28 ans plus tard a utilisé l’iPhone 15 Pro Max comme caméra principale, accompagné d’équipements spécifiques : des rigs sur mesure, des cages en aluminium et des objectifs additionnels. Apple a fourni une assistance technique directe pour garantir la qualité du tournage. Malgré l’utilisation de smartphones, le film conserve un format ambitieux en 2.76:1, habituellement réservé aux projections IMAX ou Ultra Panavision 70 mm.

Danny Boyle, le réalisateur, a partagé son enthousiasme avec IGN : « Cela vous donne une vision à 180 degrés d’une action, et en montage, vous pouvez choisir n’importe quelle perspective, qu’elle soit conventionnelle ou qu’elle permette de naviguer instantanément dans la réalité, en découpant le temps pour accentuer l’effet. Comme c’est un film d’horreur, nous utilisons cette technique pour les scènes violentes afin d’amplifier leur impact ». Certaines séquences ont mobilisé jusqu’à 20 iPhone en même temps, rappelant la technique du bullet time que les spectateurs ont notamment vu dans Matrix.

Danny Boyle ajoute : « Pour un instant, le public est au cœur de la scène, dans l’action, plutôt que de simplement observer une image. Vous ressentez l’intensité d’une scène avec Jodie Comer et son fils, ou face à un train abandonné ».

Un hommage au style numérique

Le choix de l’iPhone rend hommage à l’esthétique numérique du film 28 jours plus tard, tourné en 2002 avec une caméra Canon XL-1 avec une image en 480p. À l’époque, ce choix était motivé par des contraintes pratiques : filmer un Londres déserté demandait une grande agilité, impossible avec des caméras traditionnelles encombrantes. Cette approche a conféré au film un style brut et emblématique, devenu une signature. Aujourd’hui, le retour du chef opérateur oscarisé Anthony Dod Mantle et l’utilisation des iPhone prolongent cette identité visuelle audacieuse.

Une scène marquante de la seconde moitié du film est teasée : « Je ne dis jamais ça, mais il y a un plan incroyable où nous utilisons les 20 iPhone. Vous le reconnaîtrez en le voyant. C’est assez violent, mais c’est un plan magnifique qui utilise cette technique de manière surprenante, vous projetant dans un nouvel univers ».

28 ans plus tard sortira au cinéma le 18 juin. Voici la bande-annonce.