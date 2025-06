Le classement Fortune 500 de 2025 place Apple à la 4e place, une position stable mais légèrement en retrait face à la montée des entreprises de santé. Walmart et Amazon dominent toujours le podium, tandis qu’Alphabet se distingue par sa rentabilité.

Pour ceux qui ne le savent pas, Fortune 500 est le classement des 500 premières entreprises américaines, classées selon l’importance de leur chiffre d’affaires.

Apple passe de la 3e à la 4e place

Pour la dixième année consécutive, Apple oscille entre la 3e et la 4e place du Fortune 500. En 2025, l’entreprise se classe 4e, devancée par UnitedHealth Group, qui ravit la 3e position. Ce léger recul n’entache pas la constance d’Apple qui rivalise depuis 2016 avec des poids lourds comme Exxon Mobil et Berkshire Hathaway. Avec des revenus colossaux, la firme de Cupertino reste un acteur incontournable, portée par ses iPhone et les services comme Apple Music et l’App Store.

Le classement 2025 confirme également la domination de Walmart, en tête pour la 13e année consécutive, et d’Amazon, solidement ancré à la 2e place depuis 2020. Alphabet, 7e, se démarque comme l’entreprise la plus rentable du top 10, grâce à ses activités dans la recherche, le cloud et l’IA. Voici le top 10 complet :

Walmart (grande distribution) Amazon (commerçant en ligne) UnitedHealth Group (compagnie d’assurance) Apple CVS Health (pharmacies) Berkshire Hathaway (conglomérat et société d’investissement) Alphabet (maison-mère de Google) Exxon Mobil (société pétrolière) McKesson (entreprise pharmaceutique et médicale) Cencora ( entreprise de commerce de gros de médicaments)

Une montée en puissance du secteur de la santé

Le classement reflète des évolutions marquantes, notamment l’essor des entreprises de santé. Avec 3 000 milliards de dollars de revenus cumulés, ce secteur place huit entreprises dans le top 25, dont UnitedHealth Group et CVS Health. Il y a 30 ans, aucune entreprise de santé n’apparaissait dans ce peloton de tête, signe d’un changement profond dans l’économie. Apple, bien que leader technologique, doit ainsi composer avec cette concurrence croissante.

En parallèle, le classement Fortune 500 de 2025 affiche des records : les 500 entreprises ont généré 19 900 milliards de dollars de revenus et 1 870 milliards de dollars de profits en 2024. Le seuil d’entrée dans le classement atteint 7,4 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à 2023.