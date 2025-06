Apple serait actuellement en négociations avec la Major League Baseball (MLB) pour acquérir les droits de diffusion en streaming des matchs du Sunday Night Baseball. Ces discussions interviennent après la décision de la grande chaine sportive ESPN de ne pas renouveler son contrat avec la MLB au-delà de la saison 2025. Forcément, le retrait d’ESPN a ouvert la voie à nouveaux prétendants – comme Apple et NBC – intéressés par ce paquet de diffusion. La MLB envisagerait toutefois de diviser les droits de diffusion afin de séduire à la fois les plateformes de streaming et les chaînes de télévision traditionnelles. À ce jour, aucun accord n’a encore été conclu et les discussions se poursuivent.

Apple collabore déjà depuis 2022 avec la MLB via son contrat exclusif sur les matchs du vendredi (Friday Night Baseball), contrat estimé à environ 85 millions de dollars par an sur sept ans. Cette coopération se déroulant dans une bonne entente mutuelle entre la firme de Cupertino et la MLB, une extension du contrat aux matchs du dimanche soir semblerait à priori logique. Oui mais voilà, les droits pour les matchs du dimanche sont bien plus coûteux — ESPN déboursait environ 550 millions de dollars par saison — ce qui change fortement la donne au niveau des négociations. Pour rappel, Apple dispose d’une offre de contenus sportifs en streaming encore limitée, offre se limitant actuellement au Friday Night Baseball et au MLS Season Pass.