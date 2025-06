Tim Cook serait fermement déterminé à lancer les « Apple Glasses » (lunettes XR) avant que Meta ne propose un produit concurrent, des sources affirmant même que le patron d’Apple en ferait sa priorité absolue et ne s’intéresserait à rien d’autre. Apple prévoirait ainsi de sortir d’ici la fin de l’année prochaine un premier dispositif portable similaire aux lunettes Ray-Ban Meta de Meta, mais cet appareil serait doté de capacités d’affichage encore très limitées (comme on a d’aillerus pu aussi le constater pour les lunettes XR de Google, qui sur le plan technologique semblent avoir 20 ans de retard sur un Vision Pro). . Ce produit servirait d’étape intermédiaire vers des Apple Glasses pleinement compatibles avec la réalité augmentée (AR), probablement alimentées par un iPhone et conçues pour ressembler à des lunettes traditionnelles. Parallèlement, le casque Vision Pro d’Apple serait perçu en interne comme un produit de transition vers ces futures lunettes AR légères.

En réaction à cet accélération du calendrier, Meta reverrait en grande partie sa stratégie en annulant le développement de ses deux modèles de casques Quest 4 pour se concentrer sur un nouveau dispositif léger connu sous le nom de code Puffin. Ce casque, attendu pour 2026, adopterait un design ouvert et s’appuiera sur un module de calcul externe relié par câble, servant ainsi de passerelle vers des lunettes AR complètes. On se permettra d’ajouter ici que ces dernières rumeurs sont à prendre avec de très grosses pincettes : à l’heure actuelle, les casques Meta Quest 3 et 3S se vendent beaucoup mieux que les lunettes Meta Ray-Ban sans compter que les lunettes connectées ne proposent pas du tout le même type de services que les casques XR. Ces derniers sont en effet largement utilisés pour le jeu en VR, un argument commercial totalement absent des lunettes XR. Effacer des millions de ventes potentielles en pariant sur un accessoire qui tiendrait du semi prototype et dont on ne connait pas encore la cible réelle, voilà qui semble assez illogique… à minima.