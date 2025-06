Après une absence de près de cinq ans, Fortnite pour iPhone et iPad a fait son grand retour sur l’App Store aux États-Unis le 20 mai. Évincé en 2020 par Apple pour avoir contourné les règles de l’App Store avec un système de paiement alternatif, le jeu d’Epic Games retrouve sa place avec succès.

Un retour plus long que prévu

Initialement, Tim Sweeney, patron d’Epic Games, espérait une absence de courte durée. « J’espérais que nous obtiendrions une injonction contre Apple pour bloquer Fortnite et que nous ne serions absents que quelques semaines », confie-t-il à The Verge. Cependant, le conflit juridique avec Apple s’est prolongé, avec le jeu absent pendant cinq ans sur iOS. Depuis son retour, Fortnite domine les classements, se hissant au sommet des jeux gratuits sur l’App Store avec 10 millions de téléchargements en deux semaines.

Ce succès s’explique par deux profils de joueurs, selon Tim Sweeney et Saxs Persson, vice-président exécutif de l’écosystème Fortnite. Certains alternent entre différents appareils (TV à la maison, téléphone en déplacement), tandis que d’autres jouent principalement sur mobile. Ces derniers représentent moins de 50 % des joueurs actuels, mais le patron d’Epic Games affirme que « toute la croissance future de Fortnite viendra principalement du mobile ».

Des améliorations en cours pour l’expérience mobile

Epic Games met l’accent sur l’optimisation de Fortnite pour iOS. « Nous nous concentrons vraiment sur l’amélioration de Fortnite sur mobile », explique Saxs Persson. L’équipe travaille notamment sur les contrôles tactiles, encore perfectibles pour le mode Battle Royale et les expériences créées via l’Unreal Editor pour Fortnite. Ce retour sur iOS permet à Epic Games de tester l’application en conditions réelles et d’identifier les axes d’amélioration au quotidien.

Un autre changement majeur concerne les options de paiement. Grâce à une décision judiciaire dans le litige contre Apple, Fortnite propose désormais le choix entre le système de paiement d’Epic Games, assorti de 20 % de récompenses Epic Rewards, et celui d’Apple pour les achats de V-Bucks (monnaie virtuelle du jeu). Actuellement, 60 % des joueurs optent pour le système d’Apple, contre 40 % pour celui d’Epic Games. Tim Sweeney reste optimiste : « À mesure que plus de joueurs associeront des moyens de paiement à leur compte Epic, nous verrons une adoption plus forte et j’espère qu’elle dépassera les 50 % ».

En Europe, Fortnite sur iOS est disponible directement depuis l’Epic Games Store et non l’App Store.