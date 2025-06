Une nouvelle collaboration entre Paddle, fournisseur d’un système de paiement intégré dans les applications, et RevenueCat, plateforme de gestion d’abonnements, vise à aider les développeurs d’applications à monétiser leurs applications et services en dehors de l’App Store. Cette intégration répond aux besoins nés après la défaite d’Apple face à Epic Games devant la justice américaine.

Un paiement alternatif à Apple

La décision de justice américaine interdit à Apple de percevoir des commissions sur les achats effectués hors de son système de paiement et de restreindre les liens vers des solutions externes aux États-Unis. Cela libère les développeurs des frais d’Apple, qui varient de 15 à 30 %. Mais dans le même temps, cela les confronte à des défis techniques : gérer les paiements, la conformité fiscale et la synchronisation des abonnements entre plateformes.

C’est là qu’intervient l’intégration de Paddle et RevenueCat. Compatible avec iOS, Android et le Web, elle permet aux utilisateurs de s’abonner sur une plateforme et d’accéder automatiquement au service sur les autres. RevenueCat offre un tableau de bord analytique pour suivre les performances, tandis que Paddle gère les paiements, les taxes et la conformité sur le Web.

Le système repose sur trois étapes :

L’application affiche un système d’achat intégré.

En sélectionnant une option, l’utilisateur est redirigé vers un formulaire Web prérempli dans Safari.

Il suffit de cliquer sur Apple Pay, PayPal ou choisir le paiement par carte bancaire pour finaliser l’achat et revenir à l’application.

Ici, la commission est de 10 % pour les achats inférieurs à 10$ et de 5% + 0,50$ pour ceux qui dépassent les 10$.

Une opportunité pour les développeurs

« Il y a une énorme opportunité pour les applications par abonnement de croître en s’étendant au Web, mais ce changement entraîne des défis techniques et opérationnels », explique Jimmy Fitzgerald, patron de Paddle. « En collaborant avec RevenueCat, nous simplifions la gestion des abonnements sur plusieurs plateformes, tout en offrant aux développeurs plus de contrôle sur leur monétisation ».

Cette intégration arrive à point nommé pour les développeurs cherchant à contourner les frais de l’App Store tout en maintenant une bonne expérience utilisateur. En éliminant le besoin de créer des solutions de paiement complexes, Paddle et RevenueCat leur permettent de se concentrer sur le développement de leurs applications. Cette solution pourrait séduire ceux qui souhaitent diversifier leurs canaux de monétisation, notamment sur le Web, où les commissions d’Apple ne s’appliquent pas.