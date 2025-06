Google Chrome va bientôt cesser de supporter certains modèles d’iPhone et iPad. Il s’agit en l’occurrence de modèles sortis il y a plusieurs années maintenant.

La fin de Chrome sur certains iPhone

La version 138.7204.13 de Google Chrome, actuellement disponible en version bêta sur TestFlight, ne prend plus en charge iOS 16. Cela signifie que l’iPhone X ne pourra plus profiter des mises à jour du navigateur, tout comme l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Il faudra au minimum un appareil sous iOS 17.

Le scénario est similaire sur iPad, puisque la version va nécessiter iPadOS 17 au minimum. Ainsi, l’iPad 5 et l’iPad Pro de première génération (9,7 et 12,9 pouces) ne seront plus pris en charge. À l’instar des iPhone, ils ne pourront plus profiter des futures mises à jour et des nouveautés du navigateur.

Il n’y a pas encore d’informations concernant la date de sortie de Chrome 138.7204.13 en version stable sur l’App Store. Mais il devrait s’agir d’une question de jours, étant donné que la version stable de Chrome 138 sur ordinateur sera disponible la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. La version iOS devrait ainsi débarquer plus ou moins au même moment (autour du 18 juin).

En parlant de la mise à jour de Chrome, celle-ci ajoutera quelques nouveautés. Il y aura la prise en charge des groupes d’onglets sur iPad, ainsi que la synchronisation du gestionnaire de mots de passe de Google pour iPhone et iPad, et des améliorations de la stabilité et des performances.