TvOS va également bénéficier du revamp graphique poussé par Liquid Glass, le tout accompagnant son petit lot de nouvelles features diverses et variées. Ainsi, la surcouche promet, ici aussi, de rendre l’expérience plus fluide et bien meilleure sur nos écrans les plus grands.

Tout d’abord, au niveau de l’affichage principal, on remarque une interface véritablement centrée sur la vidéo lorsqu’on effectue certains réglages ou que l’on met en pause. De plus, les différents contenus comme les séries ou les films ont droit à des affiches plus « cinéma », afin d’être mieux mis en valeur. On naviguera également plus facilement dans l’app. En effet, dès la sortie de veille, l’appareil affiche les différents profils, chacun avec ses recommandations et autres playlists. De plus, la nouvelle API de connexion unique permet de passer par un seul identifiant, et donc de faciliter la mise en place d’une nouvelle Apple TV.

Apple a également renforcé Sing, le mode karaoké d’Apple Music. On peut maintenant utiliser directement l’iPhone en tant que micro sans fil pour faire ses meilleures reprises sur la télé. Tout le monde peut utiliser le sien et rejoindre la chanson, ou même réagir via des emojis. Les paroles à l’écran peuvent bénéficier des fonctionnalités de traduction et de prononciation présentées pour iOS 26, afin de pouvoir chanter dans toutes les langues. Enfin, côté affichage, on pourra choisir de nouveaux écrans de veille, ou encore des thèmes plus précis comme la ville ou les fonds marins.