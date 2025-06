Entre un coût très élevé et une ergonomie qui ne convient pas à tous, l’Apple Vision Pro a jusqu’ici peiné à convaincre. La firme mise donc gros sur visionOS 26, entre personnalisation poussée et jeu vidéo, et tente de pousser son produit de luxe jusqu’au bout de son marché de niche.

Côté productivité et interface, les widgets spatiaux sont les héros du jour. Grâce à une intégration directement dans l’espace de l’utilisateur et à leur persistance, puisqu’ils reviennent sagement à leur place désignée à chaque utilisation du Vision Pro, ils contribuent à créer un véritable environnement pour l’utilisateur. De plus, on peut les personnaliser davantage : largeur, couleur, profondeur… De quoi les intégrer encore mieux à chaque session. Une app est d’ailleurs dédiée à leur découverte, compatible avec ceux des apps du reste de l’écosystème Apple.

Le mode partagé augmente également l’immersion du casque. Il permet en effet à des utilisateurs situés dans la même pièce de collaborer sur différentes apps, jeux, films, ou appels, le tout en y ajoutant des participants à distance via FaceTime si besoin. Notons d’ailleurs des Personas beaucoup plus efficaces. On en distingue en effet beaucoup mieux les détails grâce au rendu volumétrique. L’IA générative est également au rendez-vous. Elle s’occupe de générer les nouvelles « scènes spatiales » à partir de photos déjà existantes.

Cette immersion est renforcée par d’autres fonctionnalités pratiques. Par exemple, on peut faire défiler les apps et autres pages web uniquement avec les yeux grâce à la navigation au regard. Safari, quant à lui, modifie les pages pour rendre le tout plus digeste, offrant la possibilité aux développeurs d’y intégrer des modèles 3D. On voit également en natif la prise en charge de différents contenus « immersifs », comme les vidéos en 180 et 360 degrés.

Enfin, ce nouvel OS apporte la compatibilité avec les mannettes Playstation VR2 Sense. De quoi offrir une expérience beaucoup plus précise et immersive, entre vibrations et détection des doigts, aux joueurs qui l’attendaient. Apple a également annoncé quelques autres fonctionnalités, comme la compatibilité Logitech Muse. L’accessoire permet une saisie plus précise, et des interactions approfondies sur les applications de travail collaboratif. visionOS 26 arrive dès cet automne pour le grand public, dès maintenant pour les développeurs.