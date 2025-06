Apple propose au téléchargement Safari Technology Preview sur macOS Tahoe, son nouveau système d’exploitation qui a fait ses débuts lors de la keynote de la WWDC 2025. Jusqu’à présent, le navigateur était disponible pour macOS Sequoia et macOS Sonoma.

Safari Technology Preview arrive sur macOS Tahoe

Pour ceux qui ne le savent pas, Safari Technology Preview est une version expérimentale de Safari pour permettre aux développeurs d’avoir un aperçu des nouveautés à venir dans le navigateur.

Ici, il s’agit toujours de la version 220 (qui est disponible depuis le 29 mai). La particularité est qu’Apple a ajouté un lien de téléchargement pour la version destinée à macOS Tahoe.

Depuis la version 197, Safari Technology Preview s’appuie sur Safari 18. Cette mise à jour inclut plusieurs nouveautés, dont Highlights (spécifique à iOS 18 et macOS Sequoia), un nouveau moyen de trouver rapidement des informations pertinentes (telles qu’une adresse ou un numéro de téléphone) sur une page Web. Il y a également un lecteur remanié qui résume le contenu d’une page à l’aide de l’intelligence artificielle. On retrouve aussi une meilleure prise en charge des fonctions d’accessibilité, de nouvelles options pour l’utilisation d’Apple Pay sur le Web, la prise en charge de l’extension WebAuthn PRF, la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités CSS et JavaScript, et plus encore.