Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de la saison 3 de sa série Foundation. Elle fera ses débuts le 11 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Trailer pour la saison 3 de Foundation

152 ans après les événements de la deuxième saison, la Fondation s’est établie bien au-delà de ses humbles débuts, tandis que l’empire de la dynastie Cleonic s’est amenuisé. Alors que ces deux puissances galactiques forgent une alliance difficile, une menace pour la galaxie entière apparaît sous la forme redoutable d’un seigneur de la guerre connu sous le nom de « La Mule », dont l’objectif est de régner sur l’univers en utilisant la force physique et militaire ainsi que le contrôle de l’esprit. Hari Seldon, Gaal Dornick, les Cleons et Demerzel jouent une partie d’échecs intergalactique potentiellement mortelle, et personne ne sait qui va gagner, qui va perdre, qui va vivre et qui va mourir.

Le casting comprend toujours Jared Harris, Lee Pace et Lou Llobell. Ils sont rejoints par de nouveaux personnages qui sont joués par Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur et Pilou Asbæk. De plus, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann et Rowena King seront de retour.

La saison 3 de Foundation débutera le 11 juillet prochain sur Apple TV+ avec le premier épisode. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 12 septembre. Cette saison en comprendra 10 au total.