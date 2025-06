Apple a annoncé plusieurs nouveautés avec iOS 26, mais certaines fonctionnalités nécessitent un iPhone récent pour en profiter. Les « anciens » modèles doivent se contenter de la nouvelle interface et d’autres éléments.

Liste des fonctions d’iOS 26 limitées aux derniers iPhone

Intelligence visuelle avec les captures d’écran

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

L’intelligence visuelle s’améliore avec iOS 26, il est maintenant possible de l’utiliser au niveau des captures d’écran. Ainsi, vous pouvez réaliser une capture d’écran et avoir des informations sur quelque chose, comme une veste portée par quelqu’un. Il est ainsi possible d’avoir des détails.

L’intelligence visuelle est en lien avec Apple Intelligence. Cela explique pourquoi il faut au minimum l’iPhone 15 Pro.

Traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et Téléphone

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

Une autre fonctionnalité sympathique d’iOS 26 est la traduction en temps réel quand vous conversez avec une personne par message ou lors d’un appel. Là encore, c’est en lien avec Apple Intelligence, donc il faut au minimum l’iPhone 15 Pro.

Effet 3D sur l’écran de verrouillage

Nécessite l’iPhone 12 au minimum

Si vous le souhaitez, vous pouvez avec un effet 3D sur vos photos « standards » en 2D, et ce depuis l’écran de verrouillage. Ici, il est requis d’avoir au moins l’iPhone 12.

Les actions dans Raccourcis avec l’IA

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

De nouvelles actions liées à l’intelligence artificielle sont disponibles dans l’application Raccourcis. Et comme ça dépend d’Apple Intelligence, il faut au moins l’iPhone 15 Pro.

Suggestions et organisations dans Rappel

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

Avec iOS 26, l’application Rappels propose des suggestions et un système d’organisation. Ça dépend d’Apple Intelligence. Vous l’avez donc deviné : il faut là encore l’iPhone 15 Pro au minimum.

Suivi des commandes dans l’application Cartes (Wallet)

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

Une nouveauté d’iOS 26 est la possibilité d’avoir une recherche automatique des e-mails pour repérer les commandes et toutes les regrouper dans l’applications Cartes. C’est en lien avec Apple Intelligence. Sans surprise, c’est l’iPhone 15 Pro au minimum.

Améliorations pour Genmoji et Image Playground

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

L’outil pour générer des emoji, à savoir Genmoji, propose des améliorations, tout comme Image Playground pour une génération d’image plus poussée. Les deux dépendent d’Apple Intelligence. Vous avez déjà deviné quel iPhone il faut ici.

Arrière-plan personnalisé pour Messages et suggestions de sondages

Nécessite l’iPhone 15 Pro au minimum

Enfin, l’application Messages propose des nouveautés, dont les arrière-plans personnalisés au niveau des conversations. Tous les iPhone peuvent profiter de cette fonctionnalité. En revanche, ceux qui veulent utiliser la fonction qui génère un arrière-plan avec de l’IA doivent avec l’iPhone 15 Pro.

Idem pour les sondages. Tous les iPhone avec iOS 26 peuvent créer un sondage. Mais les suggestions de sondages, basés sur la conversation en cours, se reposent sur l’IA. Il faut donc l’iPhone 15 Pro au minimum.

La bêta d’iOS 26 est disponible en ce moment pour les développeurs.