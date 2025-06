Barnes & Noble a mis à jour son application Nook pour iOS/iPadOS (seulement disponible aux USA) en y ajoutant un nouveau bouton « acheter sur BN.com », qui redirige les utilisateurs vers son site web pour finaliser l’achat de livres numériques et d’audiobooks. Ce bouton, intégré aux fiches de livres, ouvre le navigateur par défaut sur la page produit correspondante. Une fois l’achat terminé, le contenu est automatiquement synchronisé avec l’application Nook et les appareils Nook liés. Auparavant, les utilisateurs iOS ne disposaient d’aucune méthode claire pour acheter des livres via l’app, ce qui pouvait évidemment causer une certaine confusion.

Cette mise à jour s’aligne sur des mise à jours similaires apportées aux applications Kindle d’Amazon et Spotify, qui proposent désormais des achats via des liens externes. Ces modifications d’apps font suite à une décision de justice dans l’affaire Epic Games contre Apple : en avril dernier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a interdit à Apple de bloquer les liens d’achat externes ou de prélever une commission sur ces ventes. Pour rappel, pendant plus de dix ans, les règles de l’App Store ont imposé aux développeurs d’utiliser uniquement le système de paiement d’Apple, le tout agrémenté d’une commission de 15 à 30 % et assorti d’une interdiction de lien externe.