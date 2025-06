Apple perfectionne sa fonctionnalité de remplissage automatique des codes de vérification à usage unique (2FA) dans iOS 26 et macOS Tahoe. Ces améliorations, qui élargissent la compatibilité avec des applications et navigateurs tiers, promettent de simplifier l’authentification.

Sur iOS 26, la développeuse Jane Manchun Wong a découvert que le remplissage automatique des codes de vérification s’étend désormais aux applications tierces, comme Google Voice. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité se limitait aux codes reçus via l’application Messages d’Apple sur iPhone. Cette évolution facilite l’authentification sur des services utilisant des applications alternatives, rendant le processus plus simple.

iOS 26 finally autofills one-time code from Google Voice and other third-party app notifications 🥹 pic.twitter.com/wvipAWe9Ry

Sur macOS Tahoe, Aaron Perris a relevé que le système peut désormais remplir automatiquement les codes de vérification issus de Messages dans des navigateurs tiers, comme Google Chrome. Auparavant, cette option était exclusive à Safari. Cette ouverture améliore l’expérience utilisateur sur Mac, surtout pour ceux qui préfèrent d’autres navigateurs.

New in macOS Tahoe: SMS verification codes can now be autofilled in Google Chrome! pic.twitter.com/8ZPIuqeZqu

— Aaron (@aaronp613) June 11, 2025