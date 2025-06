Ce 12 juin 2025 marque le 20e anniversaire du célèbre discours de Steve Jobs lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’université de Stanford. Tim Cook, patron d’Apple, a commémoré l’événement, tandis que la Steve Jobs Archive rend hommage à ce moment avec une vidéo remastérisée.

Un discours salué par Tim Cook

« Difficile de croire que 20 ans se sont écoulés depuis que Steve a conseillé aux diplômés de Stanford de rester affamés et audacieux », a écrit Tim Cook sur X (ex-Twitter). « Ses conseils sont toujours d’actualité et j’espère qu’ils aideront les nouveaux diplômés de cette année à entamer leur parcours pour devenir les leaders de demain ». Ce discours, prononcé le 12 juin 2005, reste une source d’inspiration pour des millions de personnes.

Pour célébrer cet anniversaire, la Steve Jobs Archive a publié une version améliorée de la vidéo en 1080p à 60 images par seconde. La Steve Jobs Archive partage également des anecdotes sur la préparation du cofondateur d’Apple, révélant qu’il s’envoyait des idées par e-mail dans les semaines précédant l’événement.

Trois leçons de vie, loin de la technologie

Visionné plus de 120 millions de fois, ce discours est l’un des plus marquants de son genre. Contrairement à ce qu’on pourrait attendre du cofondateur d’Apple, il ne parle pas de technologie et de ce qui l’entoure, mais raconte trois histoires personnelles :

Relier les points : Steve Jobs évoque son abandon des études à l’université Reed College et comment des choix apparemment aléatoires ont façonné sa carrière.

Steve Jobs évoque son abandon des études à l’université Reed College et comment des choix apparemment aléatoires ont façonné sa carrière. Amour et perte : il partage les défis, comme son éviction d’Apple, et l’importance de persévérer avec passion.

il partage les défis, comme son éviction d’Apple, et l’importance de persévérer avec passion. La mort : diagnostiqué d’un cancer, il insiste sur l’urgence de vivre pleinement chaque jour.

Ces leçons universelles ont touché un large public, jusqu’à inspirer LeBron James, qui a utilisé un extrait du discours pour motiver les Cleveland Cavaliers en 2016, selon la Steve Jobs Archive.