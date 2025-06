Avec iOS 26, Apple Music Replay s’intègre enfin de manière native à l’application Apple Music, abandonnant l’ancienne interface Web. Cette nouveauté permet de consulter ses statistiques d’écoutes mensuelles et annuelles directement dans l’application sur iPhone ou iPad.

Une intégration native pour une meilleure expérience

Apple Music Replay, équivalent de Spotify Wrapped, met en avant vos musiques et artistes les plus écoutés, avec un récapitulatif mensuel et annuel. Disponible une grande partie de l’année, cette fonctionnalité souffrait jusqu’ici d’un inconvénient : elle n’était accessible que via une interface Web. En 2024, Apple avait fait un premier pas en intégrant Replay dans l’application Musique, mais il s’agissait toujours d’une page Web s’ouvrant dans l’application, loin d’une expérience native.

Avec iOS 26, ce problème disparaît. Les statistiques d’écoutes, qu’elles soient mensuelles ou annuelles, s’affichent désormais dans une interface native, sans passer par un navigateur intégré. Cette refonte rend la consultation plus rapide, intuitive et cohérente avec le design de l’application.

Bien que mineure comparée aux autres évolutions d’iOS 26, cette amélioration devrait ravir les utilisateurs d’Apple Music. Consulter ses données d’écoute sans quitter l’application ni dépendre d’une page Web répond à une demande de longue date. Cette intégration native renforce l’attrait d’Apple Music face à des concurrents comme Spotify, qui propose une expérience similaire mais plus centrée sur la fin d’année avec Wrapped.

iOS 26 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs.