Apple annonce que l’iPhone XS rejoint la liste des « produits anciens ». Cela joue un rôle en ce qui concerne la réparation, surtout à l’avenir.

L’iPhone XS est maintenant un « produit ancien »

Il y a deux statuts chez Apple : produits anciens et produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Dans le même temps, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Dans le cas de l’iPhone XS, la commercialisation a eu lieu en septembre 2018. Apple a stoppé la vente un an plus tard, mais le smartphone était toujours disponible chez plusieurs revendeurs. Cela explique pourquoi il n’apparaît que maintenant dans la liste des produits anciens d’Apple.

Pour rappel, l’iPhone XS Max est déjà présent dans cette liste, et ce depuis novembre 2024.

Du coup, qu’est-ce que ce statut signifie ? Apple et les réparateurs agréés proposent parfois des réparations pour les appareils anciens, mais uniquement si des pièces sont encore disponibles. Par contre, les réparations s’arrêtent quand le statut de produit obsolète est atteint. La seule solution est d’espérer qu’un réparateur de quartier dispose du composant nécessaire en stock pour la réparation.

Outre le smartphone, Apple a ajouté l’iPhone 5 à sa liste des produits anciens. Enfin, Apple partage une note surprenante : l’entreprise invite les propriétaires d’un Mac mini de 2018 (à savoir le dernier Mac mini Intel en date) à vérifier avec un réparateur Apple agréé le statut pour leur ordinateur. Ce modèle avait été ajouté à la liste des produits anciens au mois d’avril.