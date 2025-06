Apple TV+ a surpris ses fans cette semaine dans son emblématique boutique de la Cinquième Avenue à New York : Tim Cook, CEO d’Apple, ainsi que l’acteur Brad Pitt sont intervenus à la toute fin d’une intervention consacrée à la série culte Severance ! Le duo est monté sur scène pour promouvoir F1 The Movie, un film Apple Original mettant en vedette Brad Pitt dans le rôle d’un pilote de course sur le retour. L’intervention de Cook et de l’acteur américain a suivi un panel consacré à la série Apple TV+ Severance au cours duquel des membres du casting, dont Adam Scott et Patricia Arquette, ont évoqué plusieurs éléments de la seconde saison (seconde saison disponible en intégralité sur Apple TV+). Tim Cook a aussi profité de l’occasion pour mettre en avant la technologie de l’appareil photo de l’iPhone, utilisée pour capturer les séquences immersives et à grande vitesse du film. La toute dernière bande-annonce du film a aussi été projetée en exclusivité.

Réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) et produit par Jerry Bruckheimer et la légende de la F1 Lewis Hamilton, F1 The Movie raconte l’histoire d’un pilote vétéran incarné par Brad Pitt, faisant son retour en Formule 1 aux côtés d’un jeune loup aux dents longues. A noter que le film a été tourné pendant de véritables week-ends de Grand Prix afin de renforcer l’authenticité des scènes de course. Du côté de Severance, une troisième saison est déjà en préparation, et Apple réfléchit à de possibles séries dérivées (spin-off, etc.). Le film F1 sortira en salles et en IMAX le 27 juin prochain.